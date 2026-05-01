День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 20:20

«Что тогда останется?»: журналист высмеял «пророссийский» лексикон Каллас

Кая Каллас Кая Каллас Фото: IMAGO/igor zadecki/arena akcjiji/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас чрезмерно сосредоточена на теме России, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X. По его словам, только за последние дни она сделала несколько заявлений о РФ.

Убери на месяц слово «Россия» из лексикона Каллас, и что тогда останется? — задал риторический вопрос журналист.

1 мая Каллас заявила о невозможности возвращения Евросоюза к прежним отношениям с Москвой, а днем ранее подчеркнула, что Европа не должна добиваться переговоров с Россией в унизительной форме.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Каллас могла бы одержать победу на чемпионате по поросячьему визгу в Эстонии. Дипломат отметила, что такие забавы регулярно проводятся в странах ЕС, а заявления Каллас являются по-настоящему «свинскими».

До этого бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала заявление главы дипломатии ЕС и призвала к переговорам с Россией. Поводом стали ее слова о недопустимости «унижения» ЕС в вопросе контактов с Москвой.

Европа
Кая Каллас
ЕС
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.