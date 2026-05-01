Стали известны траты Франции на ближневосточный конфликт

Франция за два месяца конфликта на Ближнем Востоке потратила как минимум €1 млрд для выполнения своих задач в регионе, сообщила телекомпания France Televisions со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник. Он назвал такую сумму «значительными средствами».

Как уточняет телекомпания, в эту сумму вошли организация патрулирования воздушного пространства истребителями Rafale, оплата работы экипажей, развертывание кораблей Военно-морского флота Франции, а также расходы на боеприпасы и керосин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует провести переговоры с иранскими властями и обсудить судоходство в Ормузском проливе. Политик подчеркнул, что сделает это сразу после своей поездки в Андорру.

Между тем Иран освободил двух граждан Франции, обвиненных в шпионаже, после отзыва иска из Международного суда ООН. Власти Исламской Республики отпустили Сесиль Колер и Жака Пари, которые были задержаны в 2022 году.