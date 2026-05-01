Стали известны траты Франции на ближневосточный конфликт

France Televisions: Франция потратила на ближневосточный конфликт €1 млрд

Франция за два месяца конфликта на Ближнем Востоке потратила как минимум €1 млрд для выполнения своих задач в регионе, сообщила телекомпания France Televisions со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник. Он назвал такую сумму «значительными средствами».

Конфликт на Ближнем Востоке вынуждает Францию тратить значительные средства. Стоимость войны составляет по меньшей мере €1 млрд на зарубежные операции за два месяца, — говорится в материале.

Как уточняет телекомпания, в эту сумму вошли организация патрулирования воздушного пространства истребителями Rafale, оплата работы экипажей, развертывание кораблей Военно-морского флота Франции, а также расходы на боеприпасы и керосин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует провести переговоры с иранскими властями и обсудить судоходство в Ормузском проливе. Политик подчеркнул, что сделает это сразу после своей поездки в Андорру.

Между тем Иран освободил двух граждан Франции, обвиненных в шпионаже, после отзыва иска из Международного суда ООН. Власти Исламской Республики отпустили Сесиль Колер и Жака Пари, которые были задержаны в 2022 году.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО сбила более 30 украинских БПЛА за три праздничных часа
Туристы назвали самые любимые небольшие города России
«Волосы дыбом»: раскрыта страница истории Украины, шокировавшая европейцев
Весенний снегопад в Москве стал рекордным
Отказ от инъекций, трое детей, мнение об СВО: как живет Ольга Ломоносова
«Что тогда останется?»: журналист высмеял «пророссийский» лексикон Каллас
В США придумали, как ограничить маневры Ирана по урану
Число пострадавших из-за инцидента с вертолетом в Коми возросло
«По-человечески»: Трамп раскрыл отношение к возобновлению войны в Иране
Раскрыты подробности беседы Лаврова и Аракчи об агрессии США в Иране
Миру грозит голод, Трамп «наехал» на НАТО, с МАКСа сняли метку: что дальше
«Они хотят заключить сделку»: Трамп жестко высказался о соглашении с Ираном
Борисов, слухи о рождении сына, новые фильмы: как живет актер Олег Гаас
«Впервые в истории»: немецкий политик предрек ФРГ государственный кризис
Стали известны траты Франции на ближневосточный конфликт
Названа причина крушения вертолета в Коми
Появились подробности новых атак ВСУ на Белгородскую область
Голикова раскрыла, как изменилось пособие для беременных студенток
Аэропорт Сочи закрылся второй раз за сутки
Стало известно, сколько журналистов было убито с начала года по всему миру
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

