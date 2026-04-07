07 апреля 2026 в 18:00

Французские шпионы вернулись домой благодаря сделке с Ираном

IRNA: Иран освободил двух французских шпионов в обмен на отзыв иска из суда ООН

Иран освободил двух граждан Франции, обвиненных в шпионаже, после отзыва иска из Международного суда ООН, передает агентство IRNA со ссылкой на источники. Власти Исламской Республики отпустили Сесиль Колер и Жака Пари, которые были задержаны в 2022 году.

По имеющейся информации, французская сторона также освободила иранскую переводчицу Махдие Эсфандиари, которая работала профессором Университета «Люмьер Лион 2». Ее задержали в 2025 году по обвинению в оправдании терроризма.

Сесиль Колер и Жака Пари арестовали в Иране в мае 2022 года. Министерство разведки страны заявляло, что они пытались организовать беспорядки во время протестов учителей, которые выходили на улицы с требованием повышения заработной платы. Позднее Франция обратилась в Международный суд ООН, указывая на отсутствие консульской защиты для своих граждан.

Власти Ливана направили официальный запрос в украинское представительство в Бейруте для выдачи подозреваемого в связях с израильской разведкой. Местные спецслужбы провели тщательную проверку персональных данных этого человека. В итоге оперативники выяснили, что мужчина находится в розыске из-за работы на «Моссад».

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

