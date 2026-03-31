Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 01:08

Ливан потребовал от посольства Украины выдать подозреваемого преступника

AFP: Ливан потребовал от посольства Украины выдать подозреваемого в шпионаже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ливан обратился в посольство Украины в Бейруте с просьбой выдать мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с израильской разведкой, передает AFP. Спецслужбы Ливана проверили его данные и установили, что он разыскивается за участие в ячейке «Моссада», планировавшей убийства и взрывы в южных пригородах Бейрута.

Посольство Украины ранее обратилось с просьбой позволить мужчине, потерявшему паспорт, покинуть страну через аэропорт Бейрута. После проверки выяснилось, что он разыскивается ливанскими властями, а также выданы ордера на обыск и задержание.

По информации источника из «Хезболлы», подозреваемый был задержан и удерживался группировкой. Он смог сбежать в украинскую дипмиссию после удара Израиля по зданию рядом с местом содержания.

Ранее украинский посол в Будапеште Федор Шандор разместил в соцсетях снимок, на котором вместе с командующим силами беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди позирует на фоне развернутого венгерского флага с видимыми повреждениями. Публикация пришлась на день главного национального торжества Венгрии. Аналитики не исключают, что этот шаг может спровоцировать серьезные трения в дипломатических отношениях двух стран.

посольства
преступники
шпионы
Ливан
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.