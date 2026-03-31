Ливан потребовал от посольства Украины выдать подозреваемого преступника

Ливан обратился в посольство Украины в Бейруте с просьбой выдать мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с израильской разведкой, передает AFP. Спецслужбы Ливана проверили его данные и установили, что он разыскивается за участие в ячейке «Моссада», планировавшей убийства и взрывы в южных пригородах Бейрута.

Посольство Украины ранее обратилось с просьбой позволить мужчине, потерявшему паспорт, покинуть страну через аэропорт Бейрута. После проверки выяснилось, что он разыскивается ливанскими властями, а также выданы ордера на обыск и задержание.

По информации источника из «Хезболлы», подозреваемый был задержан и удерживался группировкой. Он смог сбежать в украинскую дипмиссию после удара Израиля по зданию рядом с местом содержания.

Ранее украинский посол в Будапеште Федор Шандор разместил в соцсетях снимок, на котором вместе с командующим силами беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди позирует на фоне развернутого венгерского флага с видимыми повреждениями. Публикация пришлась на день главного национального торжества Венгрии. Аналитики не исключают, что этот шаг может спровоцировать серьезные трения в дипломатических отношениях двух стран.