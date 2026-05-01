ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Херсонской области

В Алешкинском округе Херсонской области ВСУ обстреляли подстанцию скорой помощи, сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко в мессенджере МАКС. По его данным, сотрудники получили высокую степень контузии.

По словам Черевко, медики пока что остаются на месте из-за активности дронов. Как только ситуация станет лучше, их госпитализируют, пояснил он.

Ранее в Херсонской области трое детей пострадали при падении дрона во двор жилого дома. Пострадавшим школьникам от 10 до 15 лет. Власти заверили, что семье окажут всю необходимую помощь.

Кроме того, ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области в ночь на 1 мая. Губернатор Евгений Балицкий сообщил о повреждении нескольких объектов, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов региона. Он также подчеркнул, что энергетики прилагают все усилия для восстановления максимальной подачи электричества в регионе.