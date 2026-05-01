01 мая 2026 в 20:52

ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Херсонской области

Фото: Социальные сети
В Алешкинском округе Херсонской области ВСУ обстреляли подстанцию скорой помощи, сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко в мессенджере МАКС. По его данным, сотрудники получили высокую степень контузии.

В эти часы в Алешкинском районе Херсонской области подстанция скорой помощи подверглась обстрелу, — сказано в сообщении.

По словам Черевко, медики пока что остаются на месте из-за активности дронов. Как только ситуация станет лучше, их госпитализируют, пояснил он.

Ранее в Херсонской области трое детей пострадали при падении дрона во двор жилого дома. Пострадавшим школьникам от 10 до 15 лет. Власти заверили, что семье окажут всю необходимую помощь.

Кроме того, ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области в ночь на 1 мая. Губернатор Евгений Балицкий сообщил о повреждении нескольких объектов, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов региона. Он также подчеркнул, что энергетики прилагают все усилия для восстановления максимальной подачи электричества в регионе.

Проблемы со здоровьем, завершение карьеры на ТВ: как живет Николай Дроздов
В Азербайджане резко раскритиковали резолюцию Европарламента
Лавров и Аракчи обсудили пропуск судов РФ через Ормузский пролив
На Украине задержали мужчину, открывшего огонь по матери с ребенком
Матч РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» завершился неожиданным образом
Белый дом заявил об окончании военной операции США против Ирана
«Ситуация контролируемая»: в Туапсе укрепили защитные сооружения
Пять жителей ДНР получили травмы из-за дронов ВСУ
Мужчина закрыл собой сына на рельсах под поездом
США ввели санкции против компании в Китае
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Следственный комитет займется подтоплением в Томской области
«Возмутительные заголовки»: стало известно о крушении популярности Трампа
Эксперт рассказала, какое вино лучше подойдет к шашлыку
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Херсонской области
Одна страна ЕС разрешила самолету Фицо пролет в Москву
ПВО сбила более 30 украинских БПЛА за три праздничных часа
«Волосы дыбом»: раскрыта страница истории Украины, шокировавшая европейцев
Туристы назвали самые любимые небольшие города России
Весенний снегопад в Москве стал рекордным
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

