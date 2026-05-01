День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 22:05

В Азербайджане резко раскритиковали резолюцию Европарламента

Гаджиев: резолюция Европарламента является дипломатическим позором

Хикмет Гаджиев
Подписывайтесь на нас в MAX

Резолюция Европейского парламента по Азербайджану является дипломатическим позором, заявил помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев. По его словам, которые передает Report, документ не отражает реального положения дел и носит провокационный характер.

Решения Европарламента не имеют юридического значения для республики, добавил Гаджиев. Он также указал, что у Азербайджана нет обязательств перед этим институтом, а сам Европарламент, по его словам, не обладает мандатом для подобных заявлений.

Такие шаги могут осложнить процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул помощник президента. По его оценке, принятие резолюции в текущий период выглядит деструктивным и способно усилить напряженность в регионе.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что заместитель главы ведомства Михаил Галузин провел встречу с азербайджанским послом в Москве Рахманом Мустафаевым. Стороны обсудили отдельные актуальные темы, касающиеся двустороннего сотрудничества.

Мир
Азербайджан
Европарламент
резолюции
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.