В Азербайджане резко раскритиковали резолюцию Европарламента

Резолюция Европейского парламента по Азербайджану является дипломатическим позором, заявил помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев. По его словам, которые передает Report, документ не отражает реального положения дел и носит провокационный характер.

Решения Европарламента не имеют юридического значения для республики, добавил Гаджиев. Он также указал, что у Азербайджана нет обязательств перед этим институтом, а сам Европарламент, по его словам, не обладает мандатом для подобных заявлений.

Такие шаги могут осложнить процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул помощник президента. По его оценке, принятие резолюции в текущий период выглядит деструктивным и способно усилить напряженность в регионе.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что заместитель главы ведомства Михаил Галузин провел встречу с азербайджанским послом в Москве Рахманом Мустафаевым. Стороны обсудили отдельные актуальные темы, касающиеся двустороннего сотрудничества.