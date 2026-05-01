День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 20:17

В США придумали, как ограничить маневры Ирана по урану

США потребовали от Ирана не вывозить уран с поврежденных объектов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США в рамках обмена предложениями по урегулированию конфликта потребовали от Ирана не вывозить обогащенный уран с поврежденных объектов, сообщает Axios со ссылкой на источники. Также Вашингтон настаивает на прекращении любой активности на этих площадках.

По данным источников, речь идет о требованиях, выдвинутых в ходе обсуждения возможных условий завершения конфликта. Кроме того, США хотят от Тегерана полной остановки деятельности на соответствующих объектах. По мнению аналитиков, «ответ Ирана свидетельствует о том, что дипломатия не полностью заморожена».

Ранее министры иностранных дел Ирана и РФ Аббас Аракчи и Сергей Лавров обсудили позиции Тегерана по завершению конфликта с США и Израилем. Стороны затронули актуальные вопросы, связанные с развитием ситуации в регионе.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил, что Вашингтон не удовлетворен ответом Тегерана на предложения о заключении сделки. По словам американского лидера, Иран хочет договориться, но его вариант ответа не устраивает Белый дом.

США
Иран
переговоры
уран
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.