В США придумали, как ограничить маневры Ирана по урану

США в рамках обмена предложениями по урегулированию конфликта потребовали от Ирана не вывозить обогащенный уран с поврежденных объектов, сообщает Axios со ссылкой на источники. Также Вашингтон настаивает на прекращении любой активности на этих площадках.

По данным источников, речь идет о требованиях, выдвинутых в ходе обсуждения возможных условий завершения конфликта. Кроме того, США хотят от Тегерана полной остановки деятельности на соответствующих объектах. По мнению аналитиков, «ответ Ирана свидетельствует о том, что дипломатия не полностью заморожена».

Ранее министры иностранных дел Ирана и РФ Аббас Аракчи и Сергей Лавров обсудили позиции Тегерана по завершению конфликта с США и Израилем. Стороны затронули актуальные вопросы, связанные с развитием ситуации в регионе.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил, что Вашингтон не удовлетворен ответом Тегерана на предложения о заключении сделки. По словам американского лидера, Иран хочет договориться, но его вариант ответа не устраивает Белый дом.