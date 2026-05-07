Россиянам напомнили о штрафах за распитие алкоголя

Распитие алкоголя в общественном месте грозит штрафом от 500 до 1,5 тыс. рублей, предупредил адвокат Павел Зайцев. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что при этом сотрудники полиции или понятые могут зафиксировать факт распития визуально. Поэтому, по его словам, даже попытка спрятать бутылку в пакете может не помочь.

Наказание может составить от 500 до 1500 рублей. Сотрудник полиции или понятые могут зафиксировать факт распития визуально, и никакой пакет не станет защитой. Решение выносится с учетом поведения нарушителя, повторности, и в том числе того, что представляет из себя нарушитель. Если человек постоянно хулиганит и нарушает порядок, ему выпишут по максимуму. А если ранее не совершал правонарушений и ведет себя подобающе — по минимуму. Все на усмотрение лица, принимающего решение, — уточнил Зайцев.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что россиянам грозит штраф в размере до 3 тыс. рублей за выброшенную в дворовый контейнер мебель, а также опасные отходы. По его словам, многие ошибочно полагают, что в бак можно складывать что угодно, однако крупногабаритные вещи должны вывозиться отдельно.