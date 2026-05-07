День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 16:57

Россиянам напомнили о штрафах за распитие алкоголя

Адвокат Зайцев: распитие алкоголя в общественном месте грозит штрафом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Распитие алкоголя в общественном месте грозит штрафом от 500 до 1,5 тыс. рублей, предупредил адвокат Павел Зайцев. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что при этом сотрудники полиции или понятые могут зафиксировать факт распития визуально. Поэтому, по его словам, даже попытка спрятать бутылку в пакете может не помочь.

Наказание может составить от 500 до 1500 рублей. Сотрудник полиции или понятые могут зафиксировать факт распития визуально, и никакой пакет не станет защитой. Решение выносится с учетом поведения нарушителя, повторности, и в том числе того, что представляет из себя нарушитель. Если человек постоянно хулиганит и нарушает порядок, ему выпишут по максимуму. А если ранее не совершал правонарушений и ведет себя подобающе — по минимуму. Все на усмотрение лица, принимающего решение, — уточнил Зайцев.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что россиянам грозит штраф в размере до 3 тыс. рублей за выброшенную в дворовый контейнер мебель, а также опасные отходы. По его словам, многие ошибочно полагают, что в бак можно складывать что угодно, однако крупногабаритные вещи должны вывозиться отдельно.

Общество
алкоголь
штрафы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.