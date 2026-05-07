Власти озвучили, сколько детей удалось вернуть с Украины после начала СВО Львова-Белова заявила, что в Россию с начала СВО вернули 30 детей с Украины

С начала СВО в Россию с территории Украины удалось вернуть 30 детей, еще 141 ребенок воссоединился со своими семьями непосредственно на Украине или в других государствах, сообщается в бюллетене о работе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по защите детей в условиях СВО. Там подчеркивается, что продолжают поступать запросы от родителей и близких родственников, проживающих в России, которые пытаются восстановить контакт с детьми на Украине.

Всего при нашем непосредственном участии удалось воссоединить 30 детей с 22 семьями в России и 141 ребенка с 114 семьями на Украине и в третьих странах, не считая тех ребят, которых родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и с других территорий осенью 2022 года отправили по своему решению отдыхать в здравницы юга России и не смогли своевременно забрать, — указывается в бюллетене.

В аппарате омбудсмена отметили, что помощь оказывается оперативно всем, кто обратился. Эта работа ведется с начала СВО и носит строго индивидуальный характер. Для этого используют базу разыскиваемых детей. Кроме того, организован рабочий канал связи с украинской стороной, который позволяет обрабатывать каждый запрос.

Также аппарат детского омбудсмена передал Международному Комитету Красного Креста перечни детей, которые находятся в странах ЕС. Цель — воссоединение этих детей с их российскими семьями. С МККК также обсуждаются вопросы поиска и возвращения детей из третьих стран.