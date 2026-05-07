Мощный пожар на автозаправке в Дагестане сняли на видео

Мощный пожар на автозаправке в Дагестане сняли на видео Мощный пожар охватил автозаправочную станцию в дагестанском Каспийске

Мощный пожар вспыхнул на автозаправочной станции в дагестанском Каспийске, сообщил телеканал РЕН ТВ, опубликовав соответствующие кадры. По информации Telegram-канала SHOT, огонь охватил здание автосервиса, примыкающее к АЗС на углу улиц Кирова и Батырая, а также соседнее строение шиномонтажа.

Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на данные регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Уфе при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли три человека — две женщины 97 и 68 лет и 55-летний мужчина. Возгорание площадью 50 квадратных метров было ликвидировано, но при разборе завалов обнаружены тела погибших.

До этого в Главном управлении МЧС по Республике Крым сообщили журналистам, что в евпаторийском парке аттракционов 6 мая загорелся дизель-генератор. Пламя охватило территории площадью 15 квадратных метров, но к 17:31 по московскому времени возгорание полностью ликвидировали.