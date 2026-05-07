День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 15:58

К «поющему ректору» Поплавскому снова пришли с обысками

К бывшему ректору Киевского университета Поплавскому снова пришли с обысками

Михаил Поплавский Михаил Поплавский Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

К бывшему ректору Киевского национального университета культуры Михаилу Поплавскому вновь пришли с обысками, сообщает «Страна» со ссылкой на прокуратуру. Следственные действия проходят в государственном вузе, который он ранее возглавлял, в одноименном частном учебном заведении, а также по местам проживания должностных лиц.

Сообщалось, что студенты государственного университета оформлялись на контрактное обучение в частный вуз Поплавского с похожим названием, который фактически существовал только на бумаге. Кроме того, правоохранители проверяют возможное хищение бюджетных средств, выделенных на подготовку кадров.

Михаил Поплавский — украинский певец, телеведущий, бывший депутат Верховной рады и экс-ректор вуза, известный как «поющий ректор». По данным офиса генпрокурора Украины, в рамках расследования изучается использование около 760 млн гривен (1,3 млрд рублей), выделенных университету из бюджета в 2022–2023 годах. Следствие полагает, что объемы финансирования могли быть искусственно завышены за счет недостоверных сведений о числе студентов и сотрудников. Также проверяется возможная причастность чиновников Минобразования.

Ранее стало известно, что в преступную схему руководства Балтийского университета им. Канта по присвоению и растрате средств были вовлечены 20 сотрудников вуза. По сообщению ведомства, с декабря 2019-го по июль 2024 года два ключевых фигуранта организовали схему стимулирующих выплат. Ущерб превысил 35 млн рублей.

Европа
Украина
ректоры
обыски
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.