К «поющему ректору» Поплавскому снова пришли с обысками

К бывшему ректору Киевского национального университета культуры Михаилу Поплавскому вновь пришли с обысками, сообщает «Страна» со ссылкой на прокуратуру. Следственные действия проходят в государственном вузе, который он ранее возглавлял, в одноименном частном учебном заведении, а также по местам проживания должностных лиц.

Сообщалось, что студенты государственного университета оформлялись на контрактное обучение в частный вуз Поплавского с похожим названием, который фактически существовал только на бумаге. Кроме того, правоохранители проверяют возможное хищение бюджетных средств, выделенных на подготовку кадров.

Михаил Поплавский — украинский певец, телеведущий, бывший депутат Верховной рады и экс-ректор вуза, известный как «поющий ректор». По данным офиса генпрокурора Украины, в рамках расследования изучается использование около 760 млн гривен (1,3 млрд рублей), выделенных университету из бюджета в 2022–2023 годах. Следствие полагает, что объемы финансирования могли быть искусственно завышены за счет недостоверных сведений о числе студентов и сотрудников. Также проверяется возможная причастность чиновников Минобразования.

