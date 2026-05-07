В Кремле рассказали, от кого зависит урегулирование конфликта на Украине

В Кремле рассказали, от кого зависит урегулирование конфликта на Украине Ушаков: урегулирование конфликта на Украине зависит от властей в Киеве

Урегулирование украинского конфликта зависит от властей в Киеве, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что украинские переговорщики понимают, какие шаги нужно предпринять для разрешения кризиса, передает РИА Новости.

Все зависит от решения их (украинского. — NEWS.ru) политического руководства, — сказал Ушаков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия открыта к мирным переговорам с украинской стороной. В то же время он уточнил, что переговорщики из Вашингтона сейчас сконцентрированы именно на иранском треке, сосредоточившись на ближневосточном конфликте.

До этого зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад уже проявил себя в ситуации с Минскими соглашениями, которые не собирался выполнять. По его словам, это подвергает сомнению надежность будущих договоренностей по Украине. Он добавил, что у Евросоюза не было объективных оснований, чтобы «вписываться» за Киев. Медведев подчеркнул, что повода назначать Россию своим «врагом навсегда» также не было.