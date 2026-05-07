День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 16:18

В Кремле рассказали, от кого зависит урегулирование конфликта на Украине

Ушаков: урегулирование конфликта на Украине зависит от властей в Киеве

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Урегулирование украинского конфликта зависит от властей в Киеве, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что украинские переговорщики понимают, какие шаги нужно предпринять для разрешения кризиса, передает РИА Новости.

Все зависит от решения их (украинского. — NEWS.ru) политического руководства, — сказал Ушаков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия открыта к мирным переговорам с украинской стороной. В то же время он уточнил, что переговорщики из Вашингтона сейчас сконцентрированы именно на иранском треке, сосредоточившись на ближневосточном конфликте.

До этого зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад уже проявил себя в ситуации с Минскими соглашениями, которые не собирался выполнять. По его словам, это подвергает сомнению надежность будущих договоренностей по Украине. Он добавил, что у Евросоюза не было объективных оснований, чтобы «вписываться» за Киев. Медведев подчеркнул, что повода назначать Россию своим «врагом навсегда» также не было.

Власть
Россия
Юрий Ушаков
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отразила атаку украинских БПЛА на подлете к Ярославлю
Назван способ узнать, ровный ли пол в доме, без специальных инструментов
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.