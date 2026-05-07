«Врагом навсегда»: Медведев раскрыл, как ЕС «вписался» за Украину Медведев: у ЕС не было оснований для поддержки Украины

У Евросоюза не было объективных оснований, чтобы «вписываться» за Украину, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на ресурсах RT. Он подчеркнул, что повода назначать Россию своим «врагом навсегда» также не было.

У Германии, как, впрочем, и у всего Евросоюза, не было ни повода, ни объективных оснований настолько вписываться за Украину и назначать Москву своим врагом навсегда, — написал он.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что главные угрозы Европейскому союзу исходят от его собственного руководства. По его словам, риски несет также и дальнейшая политизация ЕС. По мнению эксперта, если в Европе у власти будут оставаться такие руководители, как Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, Фридрих Мерц и прочие, объединение ждет печальная судьба.

Между тем политолог Александр Рар отметил, что в ЕС создадут общий котел для расширения оборонного бюджета. Брюссель возьмет под контроль громадный фонд, куда все страны ЕС будут вкладывать деньги на военные расходы, уточнил он.