«Какова цена»: Медведев задался вопросом о будущих договоренностях с Киевом Медведев поставил под сомнение надежность будущих договоренностей по Украине

Запад уже проявил себя в ситуации с Минскими соглашениями, которые не собирался выполнять, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье «Новая милитаризация Германии: возрождение духа или оголтелый реваншизм?». По его словам, которые передает RT, это подвергает сомнению надежность будущих договоренностей по Украине.

Никто всерьез не собирался выполнять Минские соглашения, единственной целью которых <...> было дать передышку киевским марионеткам. И какова тогда будет цена пресловутому договору об урегулировании на Украине? — отметил Медведев.

Ранее замглавы СБ выразил мнение, что Россия должна держать на своих западных границах постоянно готовые к боестолкновениям войска, чтобы не допустить повторения ситуации июня 1941 года. Медведев предупредил, что нельзя полагаться на благоразумие Берлина и верить, что он никогда не рискнет развязать войну.

До этого Медведев заявил, что нынешние политики Германии и представители бандеровской Украины являются «братьями по крови». Он объяснил, что все они — наследники одной и той же силы, а именно гитлеровского национал-социализма.