Нынешние политики Германии и представители бандеровской Украины являются «братьями по крови», заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье для RT. Он пояснил, что все они — наследники одной и той же силы, а именно гитлеровского национал-социализма.

Легко понять восторженные взгляды, которыми провожают нынешние немецкие политики и генералы разнообразное отребье, символизирующее бандеровскую Украину. Они просто братья по крови и наследники одной и той же силы — национал-социализма гитлеровского периода, — заявил политик.

Ранее Медведев заявил, что коррупционные скандалы, связанные с делом украинского бизнесмена Тимура Миндича, высветили «всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки». Он отметил, что власти ФРГ тем не менее готовы использовать «украинских вассалов» в качестве «недорогого сборочного цеха своей продукции».

Помимо этого, Медведев утверждал, что Россия может ответить на попытки Европы навязать ей концепцию «мира посредством силы» лишь с помощью концепции «безопасности России через животный страх Европы». По словам политика, предотвратить масштабный конфликт возможно.