День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 09:09

Медведев раскрыл, как животный страх Европы обеспечит безопасность России

Медведев: лишь животный страх неприемлемого урона предотвратит бойню в Европе

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия может ответить на попытки Европы навязать ей концепцию «мира посредством силы» лишь с помощью концепции — «безопасность России через животный страх Европы», заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для RT. По его словам, предотвратить масштабный конфликт можно. Для этого, по мнению политика, Германия и ЕС должны осознать неотвратимость неприемлемого урона.

Нам хотят навязать концепцию «мир посредством силы». Значит, ответить мы можем только «безопасностью России через животный страх Европы». Ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть нашими инструментами по предотвращению большой бойни, — отметил он.

Ранее Медведев заявил, что Германия так и не прошла реальную денацификацию. По словам земпредседателя Совбеза России, вместо этого Запад пошел по пути оправдания нацистских военных преступников. Речь идет о сведениях из справки о политическом положении в Западной Германии от 1952 года.

Власть
Дмитрий Медведев
Европа
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.