Россия может ответить на попытки Европы навязать ей концепцию «мира посредством силы» лишь с помощью концепции — «безопасность России через животный страх Европы», заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для RT. По его словам, предотвратить масштабный конфликт можно. Для этого, по мнению политика, Германия и ЕС должны осознать неотвратимость неприемлемого урона.

Нам хотят навязать концепцию «мир посредством силы». Значит, ответить мы можем только «безопасностью России через животный страх Европы». Ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть нашими инструментами по предотвращению большой бойни, — отметил он.

Ранее Медведев заявил, что Германия так и не прошла реальную денацификацию. По словам земпредседателя Совбеза России, вместо этого Запад пошел по пути оправдания нацистских военных преступников. Речь идет о сведениях из справки о политическом положении в Западной Германии от 1952 года.