Мустафаев назвал Азербайджан надежным экономическим партнером России

Азербайджан является надежным партнером России, открытым для продуктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку. По его словам, страны связывают давние торгово-экономические отношения, которые создают основу для дальнейшего укрепления взаимодействия, передает Report.az.

Мы уверены, что, опираясь на уже достигнутые успехи, совместными усилиями сможем добиться новых значимых результатов. Азербайджан является надежным партнером, открытым для продуктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества как двусторонним, так и многосторонним партнером, — отметил он.

Ранее Баку и Москва подписали ряд двусторонних документов по итогам 24-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Документы направлены на расширение торгово-экономического взаимодействия, стимулирование взаимных инвестиций, а также реализацию совместных проектов в различных сферах. Кроме того, стороны подписали дорожную карту по e-CMR. Инициатива ускорит цифровизацию автоперевозок и повысит прозрачность грузоперевозок.