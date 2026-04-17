17 апреля 2026 в 11:24

Мустафаев назвал Азербайджан надежным экономическим партнером России

Шахин Мустафаев
Азербайджан является надежным партнером России, открытым для продуктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку. По его словам, страны связывают давние торгово-экономические отношения, которые создают основу для дальнейшего укрепления взаимодействия, передает Report.az.

Мы уверены, что, опираясь на уже достигнутые успехи, совместными усилиями сможем добиться новых значимых результатов. Азербайджан является надежным партнером, открытым для продуктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества как двусторонним, так и многосторонним партнером, — отметил он.

Ранее Баку и Москва подписали ряд двусторонних документов по итогам 24-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Документы направлены на расширение торгово-экономического взаимодействия, стимулирование взаимных инвестиций, а также реализацию совместных проектов в различных сферах. Кроме того, стороны подписали дорожную карту по e-CMR. Инициатива ускорит цифровизацию автоперевозок и повысит прозрачность грузоперевозок.

Юрист дала советы, как вернуть деньги после ошибочного перевода
Один из кураторов разбойного нападения на женщину в Москве признал вину
Подросток и несколько взрослых оказались в больнице после ДТП в Ярославле
Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума
Путин заявил о комплексной системе помощи участникам СВО в России
Турэксперт ответил, как введение виз повлияет на популярность Черногории
Мустафаев назвал Азербайджано-российский деловой совет важнейшей платформой
ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-35С
Российские «Пионы» выжгли опорники и штабы ВСУ в Харьковской области
Стало известно, могут ли уволить работника за использование нейросетей
Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии со стороны Украины
СК назвал причастного к удару Storm Shadow по Брянской области
Пакистанский танкер увел нефть в Ормузском проливе под носом у Пентагона
ФАС потребовала снизить цены на жизненно необходимый препарат
Пушков раскрыл, кто получит ведущую роль в НАТО вместо США
Горит порт Измаила, отключен свет в Чернигове: удары по Украине 17 апреля
Новый дрон ВС России начал таранить вражеские «птички» в зоне СВО
В Госдуме призвали спасти одно из важнейших военных предприятий
Лжедетектива задержали за слежку за женщиной в Чите
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

