День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 12:18

Пашинян анонсировал новые соглашения с Азербайджаном

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал подписание новых отраслевых документов с Азербайджаном после заключения основного мирного договора, сообщает Report. По его словам, ратификация соглашения не станет финалом работы, а положит начало глубокому взаимодействию сторон.

Ключевым направлением станет разблокировка транспортных коммуникаций и открытие границ, в том числе с Турцией. Пашинян подчеркнул, что свободное передвижение грузов и людей должно строиться на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.

Премьер выразил уверенность в реализации транспортного потенциала региона, отметив, что страны уже фактически сотрудничают в этой сфере. Говоря о текущем этапе отношений, глава правительства отметил позитивные сдвиги в восприятии стабильности на Южном Кавказе. Он добавил, что мир между странами уже фактически установился.

Мы учимся жить в условиях мира. Более того, мы еще пытаемся понять, что такое мир, что он собой представляет, какой у него образ и содержание, — резюмировал Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что евродепутаты препятствуют достижению окончательных договоренностей между Баку и Ереваном. Он добавил, что за последние пять лет Европарламент принял 14 антиазербайджанских резолюций.

Страны СНГ
Армения
Никол Пашинян
Азербайджан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с «раздражающей» Китай установкой
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз
«Комбикорм и вода через стекловату»: пленный рассказал, что творится в ВСУ
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ударов со стороны Ирана
Угрозы Зеленского перед парадом Победы в Москве вызвали ярость в Европе
Паулс вынужден находиться под постоянным наблюдением врачей
Суд вынес приговор по делу о ДТП с шестью погибшими под Пензой
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.