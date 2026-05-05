Пашинян анонсировал новые соглашения с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал подписание новых отраслевых документов с Азербайджаном после заключения основного мирного договора, сообщает Report. По его словам, ратификация соглашения не станет финалом работы, а положит начало глубокому взаимодействию сторон.

Ключевым направлением станет разблокировка транспортных коммуникаций и открытие границ, в том числе с Турцией. Пашинян подчеркнул, что свободное передвижение грузов и людей должно строиться на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.

Премьер выразил уверенность в реализации транспортного потенциала региона, отметив, что страны уже фактически сотрудничают в этой сфере. Говоря о текущем этапе отношений, глава правительства отметил позитивные сдвиги в восприятии стабильности на Южном Кавказе. Он добавил, что мир между странами уже фактически установился.

Мы учимся жить в условиях мира. Более того, мы еще пытаемся понять, что такое мир, что он собой представляет, какой у него образ и содержание, — резюмировал Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что евродепутаты препятствуют достижению окончательных договоренностей между Баку и Ереваном. Он добавил, что за последние пять лет Европарламент принял 14 антиазербайджанских резолюций.