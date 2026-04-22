22 апреля 2026 в 17:50

Жара угрожает продовольственной безопасности более 1 млрд человек

В ООН предупредили о риске продовольственной катастрофы из-за жары на планете

Экстремальная жара угрожает мировому продовольствию, пишет The Guardian. Как сообщает источник, в группе риска сельское хозяйство, животноводство и рыболовство. В ООН предупреждают, что от последствий жары могут пострадать свыше 1 млрд человек.

Эксперты заявили, что в некоторых районах продовольственное снабжение находится «на грани катастрофы» из-за участившихся и более сильных волн жары на суше и на море, — сказано в публикации.

В ряде регионов мира ситуация с продовольствием стремительно ухудшается и приближается к критической. В жарких зонах, включая Индию, Южную Азию, тропическую Африку и значительные территории Америки, фермеры могут вскоре потерять возможность безопасно работать на открытом воздухе до 250 дней в году. Эксперты предупреждают, что при температуре выше 30 градусов урожайность большинства сельскохозяйственных культур начинает снижаться.

Серьезные потери несет и животноводство. Тепловой стресс у животных начинается уже при 25 градусах, что ведет к росту смертности. У коров падают удои и ухудшается качество молока, свиньи и птица страдают от проблем с пищеварением и сердечно-сосудистой системой. Волны тепла в океане также приводят к гибели рыбы, поскольку жара снижает уровень растворенного кислорода в воде.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире айсберг А23а, за которым специалисты наблюдали 40 лет, почти растаял. Ледяной гигант раскололся на мелкие фрагменты, потеряв за время своего существования 99% исходной площади. Еще в прошлом году айсберг А23а оставался самым большим в мире, но в сентябре прошлого года утратил этот статус.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
