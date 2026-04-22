22 апреля 2026 в 18:04

Суд взыскал 3,6 млн рублей с бассейна «Жемчужина» из-за гибели ребенка

Суд обязал бассейн «Жемчужина» в селе Новошешминск выплатить 3,6 млн рублей родственникам 10-летнего мальчика, утонувшего во время его посещения, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. Согласно решению, мать погибшего ребенка получит два миллиона рублей, а две его сестры — по 800 тыс. рублей каждая.

В случае нехватки средств у самой организации субсидиарную ответственность по выплатам понесет районный исполнительный комитет. Уголовное дело в отношении директора бассейна завершилось вынесением приговора в виде двух лет лишения свободы условно за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Трагедия случилась в мае 2024 года, когда ребенок, не умевший плавать, оказался во взрослой чаше бассейна без присмотра персонала. Несмотря на требования юриста семьи Булата Мухамеджанова назначить реальный срок в шесть лет колонии, суд ограничился условным наказанием.

Ранее жительница Казани подала иск к врачам скорой помощи и Минздраву на 4 млн рублей после смерти отца. Мужчина ехал в машине и почувствовал резкую боль в груди, остановился и вызвал скорую. Прибывшая бригада не предложила ему госпитализацию и не направила на дополнительное обследование. На следующий день он скончался.

В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

