Суд взыскал 3,6 млн рублей с бассейна «Жемчужина» из-за гибели ребенка

Суд обязал бассейн «Жемчужина» в селе Новошешминск выплатить 3,6 млн рублей родственникам 10-летнего мальчика, утонувшего во время его посещения, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. Согласно решению, мать погибшего ребенка получит два миллиона рублей, а две его сестры — по 800 тыс. рублей каждая.

В случае нехватки средств у самой организации субсидиарную ответственность по выплатам понесет районный исполнительный комитет. Уголовное дело в отношении директора бассейна завершилось вынесением приговора в виде двух лет лишения свободы условно за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Трагедия случилась в мае 2024 года, когда ребенок, не умевший плавать, оказался во взрослой чаше бассейна без присмотра персонала. Несмотря на требования юриста семьи Булата Мухамеджанова назначить реальный срок в шесть лет колонии, суд ограничился условным наказанием.

