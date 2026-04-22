Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 18:09

В Роскомнадзоре высказались об использовании VPN в России

Роскомнадзор: в России не ограничивают использование VPN в корпоративных целях

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России не ограничивают использование VPN в корпоративных целях внутри страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что они предоставляют возможность использования VPN для более 1,7 тыс. предприятий.

Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается, — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме предложили создать в России перечень разрешенных VPN-протоколов, или, иначе, «белых списков». Инициатива направлена на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Авторы предлагают сформировать список доверенных VPN-решений, которые можно будет использовать легально при сохранении мер цифровой безопасности.

До этого ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, для кого хотят легализовать VPN в России. По его словам, формирование белых списков VPN в России должно основываться на четких критериях, а основным условием для легализации сервисов станет их использование корпоративным сектором.

Власть
Роскомнадзор
VPN
интернет
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.