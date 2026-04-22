В Роскомнадзоре высказались об использовании VPN в России Роскомнадзор: в России не ограничивают использование VPN в корпоративных целях

В России не ограничивают использование VPN в корпоративных целях внутри страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что они предоставляют возможность использования VPN для более 1,7 тыс. предприятий.

Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается, — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме предложили создать в России перечень разрешенных VPN-протоколов, или, иначе, «белых списков». Инициатива направлена на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Авторы предлагают сформировать список доверенных VPN-решений, которые можно будет использовать легально при сохранении мер цифровой безопасности.

До этого ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, для кого хотят легализовать VPN в России. По его словам, формирование белых списков VPN в России должно основываться на четких критериях, а основным условием для легализации сервисов станет их использование корпоративным сектором.