Языческий обряд «вождение русалки» получил официальный статус в России

В Воронежской области признали объектом федерального культурного наследия языческий славянский обряд «вождение русалки», сообщили на сайте облдумы. Государство будет охранять традицию на законодательном уровне.

Отмечается, что обряд проводился для прощания с весной и приветствия лета. Люди делали куклу русалки в виде коня и вели ее через село за пределы. Параллельно ему подносили еду, деньги и другие дары.

