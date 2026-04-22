22 апреля 2026 в 18:15

Языческий обряд «вождение русалки» получил официальный статус в России

В Воронежской области признали объектом федерального культурного наследия языческий славянский обряд «вождение русалки», сообщили на сайте облдумы. Государство будет охранять традицию на законодательном уровне.

Отмечается, что обряд проводился для прощания с весной и приветствия лета. Люди делали куклу русалки в виде коня и вели ее через село за пределы. Параллельно ему подносили еду, деньги и другие дары.

Ранее сообщалось, что исторический дом Осоргиной в Петербурге добавят в перечень памятников. Находясь там, писатель Михаил Лермонтов написал произведение «Герой нашего времени». В начале XIX века это здание принадлежало графам Хвостиковым. В 1840-х годах там арендовала квартиру бабушка Лермонтова.

Также стало известно, что в Кемеровской области появится новый объект культурного наследия — таким статусом наделят каменную церковь в селе Ильинка Новокузнецкого округа. Здание, построенное в период до 1768 года, пока используют как склад для комбикорма. Вокруг каменной церкви расположат специальные охранные зоны. А деятельность на прилегающих к ней территориях строго регламентируют.

