22 апреля 2026 в 18:06

США начали крупнейшую стройку подлодок со времен Второй мировой войны

Соединенные Штаты ведут крупнейшее со времен Второй мировой войны строительство подводного флота, сообщил директор программы ядерных силовых установок ВМС США адмирал Уильям Хьюстон. Во время дискуссии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) военачальник подчеркнул, что ежегодные объемы тоннажа превышают показатели разгара холодной войны, передает Reuters.

То, что мы делаем сейчас, — это крупнейшее наращивание подводного флота, по сути, со времен окончания Второй мировой войны. <...> Мы реализуем по-настоящему масштабную программу строительства. Каждый год мы строим больше тоннажа, чем в разгар холодной войны, — сказал Хьюстон.

По словам руководителя программы ядерных силовых установок, на данном этапе Соединенные Штаты проводят форсированное строительство. Его реализуют в рамках профильной программы.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Военно-морские силы США не смогут добиться глобального превосходства. Так он прокомментировал заявление министра обороны страны Пита Хегсета о планах доминировать в морском пространстве. Дандыкин отметил, что на текущий момент наиболее быстрыми темпами в этой области развивается Китай и у американцев нет шансов его опередить.

