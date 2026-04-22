В Дубае будут строить «Золотую линию» метро

Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум анонсировал в социальной сети X масштабный проект строительства новой ветки метрополитена, получившей название «Золотая линия». Согласно опубликованным данным, ее протяженность составит 42 километра, при этом тоннели будут пролегать на глубине до 40 метров под землей.

Новая линия пройдет через 15 ключевых стратегических районов города, будет обслуживать около 1,5 млн жителей и улучшит доступность 55 крупных объектов недвижимости, — написал Аль Мактум.

Ввод в эксплуатацию новой ветки позволит увеличить общую протяженность сети метро Дубая на 25%. Ориентировочная стоимость реализации проекта оценивается в $9,25 млрд (694 млрд рублей). Завершить строительные работы планируется к 9 сентября 2032 года.

