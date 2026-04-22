«В тяжелом состоянии»: БПЛА атаковал гражданскую машину под Курском

В результате атаки ВСУ в курском приграничье пострадал мирный житель, сообщил губернатор Александр Хинштейн в МАКСе. Он уточнил, что дрон подстерег гражданский автомобиль в поселке Коренево Кореневского района.

Пострадал 43-летний мужчина: у него слепое осколочное ранение правого предплечья, кисти с переломом, локтевой кости, правого бедра и колена, открытый перелом костей правой голени. К сожалению, он в тяжелом состоянии. Ему оказывают медицинскую помощь. После направим его в Курскую облбольницу, — указал Хинштейн.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. На месте начали работать девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.

Глава МЧС России Александр Куренков взял под личный контроль проведение поисково-спасательных работ в городе. К месту происшествия уже направлены дополнительные силы, включая специалистов Волжского спасательного центра.