22 апреля 2026 в 17:13

Посольство России обратилось к Швеции по поводу судна «Каффа»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Посольство РФ в Стокгольме обратилось к шведской стороне с просьбой оказать содействие в снабжении экипажа задержанного судна «Каффа», заявил РИА Новости посол РФ Сергей Беляев. По его словам, людям требуется вода и продукты.

Посольство России обратилось к шведской стороне с просьбой оказать содействие в снабжении экипажа судна водой и продуктами, — отметил глава дипмиссии.

Сухогруз «Каффа» остается под запретом на плавание до исправления технических замечаний. Беляев напомнил, что судно было задержано в марте шведскими властями, оно шло под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Порядка 11 членов экипажа судна имеют российское гражданство.

Беляев отметил, что российский капитан сухогруза «Каффа» в скором времени вернется на судно. По словам дипломата, его освободила из-под стражи шведская прокуратура.

До этого в пресс-службе посольства РФ в Париже сообщили, что информации о возможном нахождении россиян в составе экипажа нефтяного танкера Deyna не поступало. Речь идет о судне под флагом Мозамбика, которое следовало из России. Морская префектура по Средиземному морю утверждает, что причиной задержания стала якобы проверка использования флага вышеуказанного государства. Операцию провели при содействии Великобритании.

