Стало известно решение суда об аресте основателя Readovka

Тверской суд Москвы продлил арест основателю издания Readovka Алексею Костылеву на три месяца — до 19 июля, передает РИА Новости. Следователь, который настаивал на продлении срока содержания под стражей, обосновывал это тем, что впереди еще много допросов свидетелей, а также проведение экспертиз, в том числе почерковедческой и бухгалтерской.

Ходатайство удовлетворить, продлить обвиняемому Костылеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 19 июля, — решил суд.

В начале марта Костылеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — речь шла о хищении около 1 млрд рублей у Минобороны. По информации источников, следственные действия прошли 4 марта. Фигурант не признал вину.

Прежде адвокат бывшего главного редактора Readovka заявлял, что его подзащитный — не единственный фигурант уголовного дела о хищении средств у МО РФ при выполнении государственных контрактов. По его словам, дело возбуждено в отношении другого человека, личность которого пока не установлена.