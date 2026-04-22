22 апреля 2026 в 16:15

Новак рассказал о соглашениях по поставкам нефти в Россию

Новак: договоры с нефтяным сектором о поставках на внутренний рынок готовятся

Соглашения с нефтяными компаниями по приоритетным поставкам нефтепродуктов на внутренний российский рынок будут заключены уже скоро, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, сейчас разрабатываются типовые договоры, передает ТАСС.

Сейчас этот документ отрабатывается со всеми нефтяными компаниями, сам проект соглашений. Минэнерго активно работает сейчас с компаниями. [Будет] типовой договор, типовое соглашение, — отметил Новак.

Ранее вице-премьер заявлял, что спрос на сжиженный природный газ в мире сейчас высок, в том числе востребован и российский СПГ. По его словам, такая ситуация наблюдается из-за кризиса на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что у России есть ряд проектов, по которым уже идут поставки различным потребителям и покупателям.

До этого вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Европе нужно возобновить закупки российского газа, чтобы не допустить «энергетического локдауна» и закрытия промышленных предприятий. Он указал на решение США приостановить санкции, блокирующие торговлю нефтью из РФ, подчеркнув, что если Вашингтон как крупнейшая демократия принимает такие меры, то Брюссель обязан последовать этому примеру.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

