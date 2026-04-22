Криминалист рассказал, чем опасны разбросанные на улице купюры

Инцидент с химловушкой в Перми, где пострадал школьник, показывает, что в подобных диверсиях злоумышленники могут использовать не только взрывчатку, но и опасные реагенты, рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, химикаты намного проще достать, доставить на место преступления и применить. Так, купюру могут покрыть составом, вызывающим ожоги, или даже ядом, отметил он.

Химические ожоги зависят от того, насколько тесный, плотный и длительный контакт был с купюрой. Допустим, если человек только дотронулся до нее, пойдут волдыри, а если подольше ее подержать, потереть в руках, то, возможно, будут значительные ожоги. Еще могут обрабатывать купюры специальным токсичным ядом, который вы сразу не заметите. Ты купюру взял, положил в кошелек, повзаимодействовал с ней, потом заплатил ею кассиру. У всех, кто взаимодействовал с этой купюрой, потом могут возникнуть очень серьезные заболевания, — предупредил специалист.

Он посоветовал не рисковать жизнью и здоровьем, поднимая подозрительную купюру. По словам Игнатова, лучшее решение — вызвать наряд полиции, рассказав о том, что обнаружили денежные средства в открытом доступе, и у вас есть основания полагать, что они могут быть обработаны или заминированы. Игнатов заверил, что правоохранители обучены безопасному изъятию, транспортировке и уничтожению подозрительных предметов.

21 апреля в Мотовилихинском районе Перми 13-летний мальчик возвращался из школы и заметил под ногами сверток с купюрами. Подросток решил, что деньги настоящие, и подобрал предмет. В это время раздался взрыв, и школьника забрызгало краской, он получил ожоги лица.