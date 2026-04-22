Атака ВСУ в Сызрани повлекла за собой последствия

Атака ВСУ в Сызрани повлекла за собой последствия Развлекательные мероприятия отменили в Сызрани после атаки ВСУ

В Сызрани Самарской области до конца недели отменили все развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия, сообщили на канале городской администрации в мессенджере МАКС. Решение было принято на фоне недавней атаки украинских БПЛА на город.

В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели, — заявили в администрации.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Самарскую область. В результате удара произошло обрушение дома в Сызрани. Жертвами трагедии стали два человека. Утверждается, что девочка, погибшая при атаке, приехала в гости к бабушке из соседнего района Монгора.

Позже в Следственном комитете РФ уточнили, что в городе зафиксировали падение 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что после падения каждого из БПЛА последовала детонация. Она добавила, что для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, назначены судебно-медицинские экспертизы.