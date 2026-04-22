Погибшая при атаке ВСУ девочка приехала в Сызрань в гости к бабушке

Девочка, ставшая жертвой атаки БПЛА на жилую многоэтажку в Сызрани, приехала в гости к бабушке из соседнего района Монгора всего несколько дней назад, сообщает Telegram-канал Mash. Обе они погибли под обломками здания, которое получило повреждения в результате удара.

Канал утверждает, что украинский беспилотник шел на предельно низкой высоте, что затруднило его обнаружение и привело к обрушению лестничных пролетов и несущих стен сразу в четырех квартирах. Жильцы помещений этажом ниже в момент взрыва отсутствовали, находясь на дачах и в отпусках.

Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжалась почти четыре часа с привлечением кинологов и спецтехники. Несмотря на усилия экстренных служб, спасти 12-летнего ребенка и пожилую женщину не удалось — под завалами до сих пор фиксируются очаги горения.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что власти региона помогут семьям погибших, тела которых достали из-под завалов в Сызрани. Он выразил соболезнования всем, кто потерял близких, отметив, что это общее горе.