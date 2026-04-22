22 апреля 2026 в 11:44

Погибшая при атаке ВСУ девочка приехала в Сызрань в гости к бабушке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Девочка, ставшая жертвой атаки БПЛА на жилую многоэтажку в Сызрани, приехала в гости к бабушке из соседнего района Монгора всего несколько дней назад, сообщает Telegram-канал Mash. Обе они погибли под обломками здания, которое получило повреждения в результате удара.

Канал утверждает, что украинский беспилотник шел на предельно низкой высоте, что затруднило его обнаружение и привело к обрушению лестничных пролетов и несущих стен сразу в четырех квартирах. Жильцы помещений этажом ниже в момент взрыва отсутствовали, находясь на дачах и в отпусках.

Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжалась почти четыре часа с привлечением кинологов и спецтехники. Несмотря на усилия экстренных служб, спасти 12-летнего ребенка и пожилую женщину не удалось — под завалами до сих пор фиксируются очаги горения.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что власти региона помогут семьям погибших, тела которых достали из-под завалов в Сызрани. Он выразил соболезнования всем, кто потерял близких, отметив, что это общее горе.

Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

