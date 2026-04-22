Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 14:31

Водителя из Бахчисарая будут судить за ДТП в нетрезвом виде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Бахчисарае состоится суд над водителем, обвиняемым в ДТП, сообщает «МК в Крыму». По версии следствия, в момент аварии фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что обвиняемый выехал на полосу встречного движения. Во время инцидента пострадал водитель другого автомобиля — его здоровью был причинен тяжкий вред. Сейчас уголовное дело направлено в Бахчисарайский районный суд.

Ранее сообщалось, что шесть человек получили травмы в результате серьезной аварии с участием автобуса в Краснодаре. Инцидент случился на пересечении улиц Северной и Филатова, где 57-летний водитель автобуса потерял управление и наехал на бордюр.

До этого сообщалось, что автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пострадали двое мужчин, которые были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение.

Регионы
Крым
ДТП
суды
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.