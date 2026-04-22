IT-эксперт ответил, на какую сумму сбор на электронику пополнит бюджет

Введение технологического сбора на электронику может принести 15 млрд рублей в госбюджет, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News, IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, в прошлом году государство могло бы заработать более 6 млрд рублей только за счет отчислений с реализации смартфонов.

[Технологический сбор] — это дополнительные предварительные затраты. Ключевое — это то, что производители должны будут платить его заранее. Такой подход, конечно, их очень напрягает. Ты еще не заработал, а уже должен отдать деньги. Согласно подсчету потенциальных доходов государства, за 2025 год было продано 24,2 млн смартфонов. То есть государство могло заработать 6,05 млрд рублей. И это только с телефонов. Если добавить сюда ноутбуки, планшеты и остальную периферию, итоговая сумма сборов с рынка электроники легко перевалит за 10–15 млрд рублей в год, — прокомментировал Зыков.

Ранее Минпромторг России выступил с предложением ввести технологический сбор за электронику: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук. Инициатива касается производителей и поставщиков техники — как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.