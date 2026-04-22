22 апреля 2026 в 14:18

В Канске две местные жительницы подрались из-за березы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Канске у двух местных жительниц произошел конфликт из-за березы, сообщает «МК в Красноярске». Дерево находилось на границе участков — женщины не смогли его поделить, что привело к драке.

Сообщается, что одна из соседок ударила другую кулаком в область левого глаза и расцарапала ей лицо ногтями. Мировой суд признал зачинщицу драки виновной по статье о побоях и назначил ей штраф в размере 5 тыс. рублей, после вынесения решения пострадавшая также обратилась с иском о компенсации морального вреда.

Она сообщила, что после происшествия у нее развился тремор головы, усилился страх, ухудшилась память, она стала избегать выхода из дома. Суд удовлетворил требования пострадавшей — с ответчика взыскали 15 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, 4 тыс. рублей на возмещение материального ущерба и 24 тыс. рублей на покрытие судебных издержек.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали 16-летнюю девушку, которая, предположительно, разбила молотком две иномарки в Калининском районе. Свой поступок подросток объяснила «эмоциональным конфликтом на личной почве».

