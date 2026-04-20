20 апреля 2026 в 10:40

Подросток разбила две машины молотком из-за эмоционального конфликта

В Петербурге задержали девушку-подростка, которая разбила две машины молотком

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге полицейские задержали 16-летнюю девушку, которая, предположительно, разбила молотком две иномарки в Калининском районе, сообщили в управлении МВД России по городу и Ленинградской области. В ведомстве добавили, что свой поступок подросток объяснила «эмоциональным конфликтом на личной почве».

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что к произошедшему причастна 16-летняя девушка, которая находилась на улице вместе со знакомыми. По предварительным данным, она нанесла несколько ударов молотком по автомобилю Geely Tugella, а также разбила стекло в машине Lexus, — говорится в сообщении.

Владельцы поврежденных машин уже написали заявления. На основании этого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. В настоящий момент устанавливается точная сумма причиненного ущерба.

Ранее в Москве задержали двух подростков, участвовавших в драке с незнакомыми людьми на станции метро «Калужская». Личности нападавших установили после изучения записей камер видеонаблюдения. Ими оказались двое несовершеннолетних 2010 и 2009 годов рождения.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

