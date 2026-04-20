Подросток разбила две машины молотком из-за эмоционального конфликта В Петербурге задержали девушку-подростка, которая разбила две машины молотком

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 16-летнюю девушку, которая, предположительно, разбила молотком две иномарки в Калининском районе, сообщили в управлении МВД России по городу и Ленинградской области. В ведомстве добавили, что свой поступок подросток объяснила «эмоциональным конфликтом на личной почве».

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что к произошедшему причастна 16-летняя девушка, которая находилась на улице вместе со знакомыми. По предварительным данным, она нанесла несколько ударов молотком по автомобилю Geely Tugella, а также разбила стекло в машине Lexus, — говорится в сообщении.

Владельцы поврежденных машин уже написали заявления. На основании этого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. В настоящий момент устанавливается точная сумма причиненного ущерба.

