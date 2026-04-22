22 апреля 2026 в 13:09

Жителя Петербурга задержали за граффити на стене дома-памятника

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге полиция Центрального района задержала 18-летнего местного жителя, который нарисовал граффити на стене дома-памятника, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Молодой человек испортил фасад доходного дома Ивана Мальцева, который расположен в Басковом переулке.

Здание, построенное в стиле эклектики по проекту архитектора Анатолия Ковшарова, признали объектом культурного наследия регионального значения в 2022 году. Сейчас он считается многоквартирным жилым домом.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Молодому человеку может грозить ответственность по статье о вандализме.

Ранее в Москве троих подростков, разрисовавших стену жилого дома, заставили чистить снег. Нарушители были задержаны местными жителями, которые применили перцовый баллончик. На место инцидента вызвали родителей, а взрослые договорились об альтернативном наказании, чтобы избежать обращения в полицию.

Регионы
Санкт-Петербург
граффити
полиция
