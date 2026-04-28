В Петербурге назначали 10 млн рублей штрафов за граффити

Штрафов на 10 млн рублей назначили за граффити на стенах домов в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал Mash на Мойке. В материале говорится, что требования закрасить изображения получили 120 собственников зданий в первой половине месяца.

Через две недели при помощи нейросети проверили, на месте ли картинки. По итогу инспекции были назначены штрафы.

Ранее в Москве троих подростков, разрисовавших стену жилого дома, заставили чистить снег. Нарушители были задержаны местными жителями, которые применили перцовый баллончик. На место инцидента вызвали родителей, а взрослые договорились об альтернативном наказании, чтобы избежать обращения в полицию.

До этого в Санкт-Петербурге полиция Центрального района задержала 18-летнего местного жителя, который нарисовал граффити на стене дома-памятника. Молодой человек испортил фасад доходного дома Ивана Мальцева, который расположен в Басковом переулке. Здание, построенное в стиле эклектики по проекту архитектора Анатолия Ковшарова, признали объектом культурного наследия регионального значения в 2022 году.