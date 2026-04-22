На Украине подсчитали число граждан, потребляющих контент на русском языке Минкульт Украины: 70% граждан смотрит и читает контент на русском языке

Подавляющее большинство жителей Украины, несмотря на текущую повестку, продолжают регулярно смотреть и слушать материалы на русском языке, сообщила министр культуры страны Татьяна Бережная. Чиновница сослалась на результаты совместного исследования с аналитической компанией Gradus, передает «Страна.ua». Согласно им, более двух третей населения страны не отказались от привычных медиаресурсов.

71% украинцев регулярно потребляет русскоязычный контент. А почти четверть из них делают это ежедневно, — поделилась Бережная.

Респонденты пояснили, что такой выбор обусловлен не идеологическими предпочтениями или политическими взглядами, а многолетней привычкой. Кроме того, опрошенные отметили высокую доступность контента на русском языке в Сети.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила примерно 600 заявлений от россиян и украинцев, выразивших желание переселиться в Россию. Причиной, по данным омбудсмена, служат политические гонения со стороны украинских властей. По словам политика, людей на Украине преследуют за пророссийскую позицию и интерес к России.