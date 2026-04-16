16 апреля 2026 в 17:58

«Антиутопии ХХ века»: Захарова о планах Киева запретить русский в Одессе

Планы Киева на ввод полного моратория на русский язык в Одессе можно назвать театром абсурда, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Так она отреагировала на предложение представителя языкового омбудсмена на Украине Анны Неруш ввести стопроцентный запрет на русский язык, передает корреспондент NEWS.ru.

Это все антиутопии ХХ века реализованы здесь (на Украине — NEWS.ru). Это абсурдистские рассказы в стилистике театра абсурда, написанные и ранее, до XX века, — констатировала Захарова.

Также Захарова резко раскритиковала уполномоченного по защите государственного языка Украины Елену Ивановскую. По ее словам, такая чиновница была бы «крайне востребована в Третьем рейхе». Поводом стали высказывания Ивановской, которая возмутилась тем, что украинцы переходят на русский язык в бытовом общении, если этого не требует законодательство.

До этого стало известно, что несмотря на политику украинизации, русский язык остается главным в общении среди жителей Украины. Так, 40% школьников на переменах используют русский, а доля детей, называющих украинский родным языком, за год упала с 71% до 64%.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
