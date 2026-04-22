Бывший губернатор Курской области переквалифицировался в пекаря

Mash: экс-глава Курской области Смирнов может заняться выпечкой хлеба в тюрьме

Алексей Смирнов Алексей Смирнов Фото: Алена Солодова /РИА Новости
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, приговоренный к 14 годам лишения свободы за коррупцию, вероятнее всего, будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима № 9 в Косиново, передает Telegram-канала Mash. Источник утверждает, что чиновник может заняться выпечкой хлеба.

Ситуацию осложняет внезапный отказ московского адвоката Александра Бессмельцева от дальнейшей защиты Смирнова. Юрист с 40-летним стажем мотивировал свое решение нежеланием помогать казнокрадам и тем, у кого «руки в крови», утверждает канал.

Хотя представители УФСИН отмечают возможность перевода заключенного поближе к семье в Подмосковье, этот процесс бюрократически сложен, к тому же в Московской области отсутствуют колонии строгого режима. Смирнову, скорее всего, придется остаться в курском регионе, в стенах ИК-9. В ближайшее время решится, успеет ли экс-губернатор найти нового защитника, или его приговор окончательно вступит в законную силу без обжалования.

Ранее Ленинский районный суд Курска приговорил директора строительной фирмы Игоря Ругаева к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере свыше 6 млн рублей. Его признали виновным в мошенничестве при возведении фортификаций на границе с Украиной.

