Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области

Ленинский районный суд Курска приговорил директора строительной фирмы Игоря Ругаева к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере свыше 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Его признали виновным в мошенничестве при возведении фортификаций на границе с Украиной.

Суд признал Ругаева виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ему восемь лет лишения свободы в ИК общего режима, со штрафом 6 млн 301 тыс. 643 руб. 96 коп., с ограничением свободы на один год, — говорится в сообщении.

Кроме того, суд на два года запретил Ругаеву заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями при реализации госконтрактов.

Ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на допросе сообщил, что бывший министр транспорта Роман Старовойт получал десятки миллионов рублей в качестве откатов. Он также рассказал, что ему в качестве благодарности за заключение контрактов на возведение фортификаций от одного подрядчика поступило 12 млн рублей, а от другого — около 9 млн рублей.