В ГД объяснили, как пенсионеру получить льготы по налогам и ЖКУ Депутат Чаплин: льготы на транспорт и субсидию на квартплату требуют заявления

Получить скидку на транспортный налог, социальную карту или субсидию на квартплату с первого дня пенсии не получится — многие льготы требуют заявления, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Причем на некоторые льготы заявление нужно подать до 1 октября текущего года, иначе на следующий год она не поменяется, предупредил парламентарий.

В заявительном порядке предоставляются: транспортный налог (при наличии региональной льготы), жилищная субсидия, льготный проезд в общественном транспорте (социальную карту оформляют в соцзащите или МФЦ), а также компенсация проезда к месту отдыха раз в два лет для пенсионеров Крайнего Севера через Социальный фонд. Отдельное внимание — изменению формы получения набора социальных услуг (лекарства, санаторий, проезд): заявление нужно подать до 1 октября текущего года на следующий год, — сказал Чаплин.

Депутат посоветовал новоиспеченным пенсионерам начать с проверки личного кабинета на сайте ФНС — там видно, какие льготы уже применились автоматически. Затем следует зайти на «Госуслуги», чтобы увидеть полный перечень региональных мер поддержки. Однако самым надежным способом парламентарий назвал личный визит в МФЦ «Мои документы», где специалисты помогут оформить все, что положено по закону.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении обязательных предновогодних выплат для работающих граждан и пенсионеров. Политик подчеркнул необходимость дополнительной финансовой поддержки населения в праздничный период.