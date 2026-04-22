22 апреля 2026 в 13:08

СК взялся за челябинского чиновника из-за дела на 18 млн рублей

Замглавы Красноармейского МО предъявили обвинения в превышении полномочий

В Челябинской области первого заместителя главы Красноармейского муниципального округа обвинили в превышении должностных полномочий, сообщил Telegram-канал Следственного комитета РФ. По информации ведомства, с июня по декабрь 2024 года с ведома чиновника был заключен договор подряда без конкурентных процедур.

В СК рассказали, что коммерческая организация взяла на себя обязательсва по технологическому подключению к централизованной системе водоотведения и прокладке канализационных сетей улиц в селе Миасское. Также заместитель главы округа мог письменно согласовать смету, сумма договора на основании которой составила более 18 млн рублей.

Ранее заместителя генерального директора подмосковного парка «Патриот» Виталия Мелимука задержали по подозрению в получении взятки в размере 18 млн рублей. В пресс-службе СК РФ уточнили, что чиновнику уже предъявлено официальное обвинение в совершении коррупционного преступления.

До этого сообщалось, что должностное лицо одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Калининградской области Антон Гудков подозревается в хищении 10,5 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. Военные следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

