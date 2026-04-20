20 апреля 2026 в 20:31

Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом

Под Челябинском полицейские спасли оказавшегося взаперти пенсионера с инсультом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Челябинской области полицейские спасли 61-летнего мужчину с признаками инсульта, который несколько дней не выходил на связь и не мог открыть дверь, сообщает пресс-служба МВД. В полицию позвонила обеспокоенная жительница села Веселовка. На место оперативно прибыли старший участковый и водитель патрульно-постовой службы.

Поскольку хозяин квартиры не реагировал на стук и не отвечал, один из полицейских проник в жилище через балкон — он отжал элемент оконной рамы подручными средствами, после чего впустил коллегу. В одной из комнат стражи порядка обнаружили мужчину, лежавшего на полу. Он не мог говорить, но жестами показал, что находится без движения уже несколько дней. Полицейские немедленно вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики диагностировали у сельчанина признаки инсульта, оказали экстренную помощь и госпитализировали. Кроме того, правоохранители связались с родственниками мужчины, которые живут в другом регионе России. Сын спасенного немедленно выехал к отцу и поблагодарил полицейских за помощь.

Ранее в деревне Потаповское Воскресенского района Московской области мать выкинула ребенка из окна, спасая его при пожаре. Женщина с пятилетним сыном оказалась заблокирована на мансарде.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

