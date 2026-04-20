Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом Под Челябинском полицейские спасли оказавшегося взаперти пенсионера с инсультом

В Челябинской области полицейские спасли 61-летнего мужчину с признаками инсульта, который несколько дней не выходил на связь и не мог открыть дверь, сообщает пресс-служба МВД. В полицию позвонила обеспокоенная жительница села Веселовка. На место оперативно прибыли старший участковый и водитель патрульно-постовой службы.

Поскольку хозяин квартиры не реагировал на стук и не отвечал, один из полицейских проник в жилище через балкон — он отжал элемент оконной рамы подручными средствами, после чего впустил коллегу. В одной из комнат стражи порядка обнаружили мужчину, лежавшего на полу. Он не мог говорить, но жестами показал, что находится без движения уже несколько дней. Полицейские немедленно вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики диагностировали у сельчанина признаки инсульта, оказали экстренную помощь и госпитализировали. Кроме того, правоохранители связались с родственниками мужчины, которые живут в другом регионе России. Сын спасенного немедленно выехал к отцу и поблагодарил полицейских за помощь.

