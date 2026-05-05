День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 16:52

В чатах Подмосковья распространили паническую рассылку о полицейских-ворах

В Подмосковье распространили необоснованные призывы не открывать двери полиции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В домовых чатах Москвы и Московской области неизвестные запустили паническую рассылку с призывами не открывать двери сотрудникам полиции, не доверять их форме и документам, сообщает Telegram-канал Baza. Авторы сообщений утверждают, что под видом стражей порядка действуют преступники, планирующие кражи и мошенничества.

В тексте рассылки также содержится стандартный сетевой призыв немедленно оповестить всех родных и близких об «опасности». Как выяснил источник, эти анонимные предупреждения распространяются на фоне реальных усиленных рейдов МВД. Настоящие полицейские как раз проводят поквартирные обходы для выявления подозрительных лиц, предупреждения преступлений и проверки соблюдения миграционного законодательства.

Ранее юрист Алина Шляпина рассказала, что мошенники, представляясь сотрудниками местных администраций, обзванивают пожилых людей накануне Дня Победы и сообщают о якобы запланированном вручении медалей, а после выманивают у жертв личные данные. Она уточнила, что для правдоподобности злоумышленники нередко называют конкретный этаж и номер кабинета, где якобы пройдет «церемония».

Регионы
Подмосковье
полицейские
рассылки
рейды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.