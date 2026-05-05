В чатах Подмосковья распространили паническую рассылку о полицейских-ворах В Подмосковье распространили необоснованные призывы не открывать двери полиции

В домовых чатах Москвы и Московской области неизвестные запустили паническую рассылку с призывами не открывать двери сотрудникам полиции, не доверять их форме и документам, сообщает Telegram-канал Baza. Авторы сообщений утверждают, что под видом стражей порядка действуют преступники, планирующие кражи и мошенничества.

В тексте рассылки также содержится стандартный сетевой призыв немедленно оповестить всех родных и близких об «опасности». Как выяснил источник, эти анонимные предупреждения распространяются на фоне реальных усиленных рейдов МВД. Настоящие полицейские как раз проводят поквартирные обходы для выявления подозрительных лиц, предупреждения преступлений и проверки соблюдения миграционного законодательства.

Ранее юрист Алина Шляпина рассказала, что мошенники, представляясь сотрудниками местных администраций, обзванивают пожилых людей накануне Дня Победы и сообщают о якобы запланированном вручении медалей, а после выманивают у жертв личные данные. Она уточнила, что для правдоподобности злоумышленники нередко называют конкретный этаж и номер кабинета, где якобы пройдет «церемония».