Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии Дня Победы

Мошенники, представляясь сотрудниками местных администраций, обзванивают пожилых людей накануне Дня Победы и сообщают о якобы запланированном вручении памятных медалей, а после выманивают у жертв персональные данные, сообщила в разговоре с РИА Новости юрист Алина Шляпина. Собеседница уточнила, что для правдоподобности злоумышленники нередко называют конкретный этаж и номер кабинета, где якобы пройдет «церемония».

Ключевым изменением стало активное использование темы государственных наград. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками местных администраций. Они сообщают о якобы предстоящем вручении памятных медалей, приуроченных к 9 Мая, — сообщила эксперт.

Юрист пояснила, что их основная цель — получить персональные данные, включая ФИО, паспортные сведения и СНИЛС. В дальнейшем эту информацию используют, чтобы получить доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги».

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предупредил, что мошенники теперь представляется сотрудниками отдела кадров с прежнего места работы жертвы. Злоумышленники сообщают о повышении пенсии и просят код из СМС, якобы для передачи данных в Пенсионный фонд. На этом этапе аферисты получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах» или в банке.