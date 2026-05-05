05 мая 2026 в 10:05

Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии Дня Победы

Юрист Шляпина: мошенники стали обещать пенсионерам памятные медали к 9 Мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники, представляясь сотрудниками местных администраций, обзванивают пожилых людей накануне Дня Победы и сообщают о якобы запланированном вручении памятных медалей, а после выманивают у жертв персональные данные, сообщила в разговоре с РИА Новости юрист Алина Шляпина. Собеседница уточнила, что для правдоподобности злоумышленники нередко называют конкретный этаж и номер кабинета, где якобы пройдет «церемония».

Ключевым изменением стало активное использование темы государственных наград. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками местных администраций. Они сообщают о якобы предстоящем вручении памятных медалей, приуроченных к 9 Мая, — сообщила эксперт.

Юрист пояснила, что их основная цель — получить персональные данные, включая ФИО, паспортные сведения и СНИЛС. В дальнейшем эту информацию используют, чтобы получить доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги».

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предупредил, что мошенники теперь представляется сотрудниками отдела кадров с прежнего места работы жертвы. Злоумышленники сообщают о повышении пенсии и просят код из СМС, якобы для передачи данных в Пенсионный фонд. На этом этапе аферисты получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах» или в банке.

Общество
9 Мая
День Победы
пенсионеры
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

