Жителей многоэтажки в Курске эвакуировали после падения БПЛА

Украинский дрон упал во дворе многоквартирного дома в Курске, сообщил в своем блоге в МАКС губернатор региона Александр Хинштейн. В результате инцидента обломками была повреждена крыша жилого здания. Инцидент обошелся без жертв.

К счастью, беспилотник не сдетонировал. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, место было оцеплено, — написал глава региона.

По данным Хинштейна, из дома были эвакуированы 36 жильцов, включая девять детей. Семь человек были размещены в пунктах временного проживания, тогда как остальные предпочли остаться у родственников.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. На месте начали работать девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф, отметил он.

Позже стало известно, что при обрушении подъезда пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Как сообщили в МЧС России, под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок. На месте происшествия продолжают работу спасатели.