Стало известно число пострадавших при обрушении дома в Сызрани МЧС: при обрушении подъезда в Сызрани пострадали 11 человек, включая двоих детей

При обрушении подъезда в Сызрани пострадали 11 человек, среди них двое детей, сообщили в МЧС России. По данным ведомства, под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок.

Спасатели продолжают работу на месте происшествия, проводится обследование и разбор завалов. Свисающие конструкции удерживаются с помощью инженерной спецтехники.

Глава МЧС России Александр Куренков взял под личный контроль проведение поисково-спасательных работ в городе. К месту происшествия уже направлены дополнительные силы, включая специалистов Волжского спасательного центра.

