В одной из стран нелегально показывают российские фильмы при полных залах

Российские фильмы нелегально показывают в кинотеатрах Австралии при аншлагах

Российские фильмы начали нелегально демонстрироваться в кинотеатрах нескольких крупных городов Австралии, сообщает Telegram-канал SHOT. Несмотря на пиратский характер проката, билеты на сеансы раскупаются за считанные дни.

По информации источника, показы организовывают в небольших залах вместимостью до 50 человек в Сиднее, Брисбене, Перте и Канберре. Примечательно, что аудиторию составляют не только русскоговорящие зрители, но и местные жители. Стоимость детского билета составляет 26 австралийских долларов (1389 рублей), взрослого — 30 долларов (1603 рубля).

В репертуаре кинотеатров преимущественно новинки российского проката, включая фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя — 2» и «Сказка о царе Салтане». Ленты демонстрируются на русском языке с английскими субтитрами. Чтобы обойти законодательство об авторском праве, организаторы оформляют сеансы как «частные показы».

Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в 2025 году совокупная выручка российского кинопроката составила более 50 млрд рублей. По ее словам, кинотеатры посетили свыше 118 млн зрителей.