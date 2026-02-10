Любимова раскрыла сумму сборов российского кинопроката за 2025 год Любимова: сборы российского кинопроката превысили 50 млрд рублей в 2025 году

Совокупная выручка российского кинопроката в 2025 году превысила 50 млрд рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем канале на платформе MAX. По ее словам, число зрителей превысило 118 млн человек.

В 2025 году нами было поддержано производство 172 национальных фильмов. Сборы российского проката достигли более 50 млрд рублей. Общее количество посетителей кинотеатров превысило 118 млн человек, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американский фильм «Горничная» собрал в российском прокате свыше 1 млрд рублей за месяц. По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино на 9 февраля, картина, стартовавшая в России 8 января, заработала 1 020 902 557 рублей.

До этого российский режиссер Федор Бондарчук, сыгравший в ремейке «Буратино» и выступивший продюсером картины, призвал не обобщать и не использовать оскорбительные формулировки по отношению к фильму. Он попросил высказывать претензии конкретно к его работе. Так он ответил на критику со стороны актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова.